Gordon, accordo con il Barcellona: i catalani cercano l’intesa con il Newcastle

27/05/2026 | 18:00:12

Gordon e il Barcellona si avvicinano, i catalani hanno individuato nell’esterno offensivo dell’inglese il rinforzo ideale per il pacchetto di attaccanti di Flick. L’attuale giocatore del Newcastle ha ricevuto offerte anche da altri grandi club della Premier League e dal Bayern Monaco, ma ha dato la massima priorità al Barcellona. Il club catalano, come sottolinea Marca, avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore inglese e le due società starebbero ora negoziando il costo del trasferimento, che potrebbe aggirarsi intorno ai 70-80 milioni di euro.

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