Goncalo Ramos: “Spero di tornare al Benfica un giorno. Volevo lasciare il PSG già a gennaio”

28/10/2026 | 15:35:14

Le parole di Goncalo Ramos a Canal 11: “Volevo lasciare il Psg già a gennaio ma non era facile e anche il club si è opposto – ha raccontato l’attaccante ex Benfica -. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia. Guardo sempre le partite del Benfica. Certo, promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ho trascorso tutta la vità. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo”.

foto x milan