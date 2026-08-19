Goncalo Ramos: “Quando ho saputo della possibilità di venire al Milan non ho avuto dubbi. Questo è uno dei club più importanti del mondo”

19/08/2026 | 17:36:14

Il nuovo calciatore del Milan, Goncalo Ramos, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Quando ho saputo che c’era la possibilità di venire qui non ho avuto dubbi: sapevo che fosse la scelta giusta da prendere. Volevo essere qui e far parte di questo progetto. Amorim? Condivido la stessa idea di calcio del nostro allenatore. E’ stato bello sentire la sua voglia di avermi con sé e la sua fiducia. Mi ha motivato ancora di più ad essere qui. Secondo me è uno dei fatto più importanti. Questo è uno dei club più importanti del mondo e per me è ancora più speciale: il Milan è la squadra preferita di mio padre”.

Foto: sito Milan