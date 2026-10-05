Golden Boy, i 25 candidati: ci sono Mastantuono, Rodrigo Mora e Alajbegovic, nessun italiano
05/10/2026 | 17:41:22
L’European Golden Boy entra nel vivo con i 25 candidati alla vittoria del premio istituito nel 2003 da Tuttosport. Come di consueto, verrà premiato il miglior Under 21 della stagione trascorsa. Di seguito, la lista completa:
Pau Cubarsí
Ayyoub Bouaddi
Warren Zaïre-Emery
Yan Diomande
Luka Vušković
Victor Froholdt
Myles Lewis-Skelly
Rayan
Jorrel Hato
Lennart Karl
Estêvão
Endrick
Junior Kroupi
Gianluca Prestianni
Konstantinos Karetsas
Saïd El Mala
Jon Martín
Marc Bernal
Kerim Alajbegović
Finn Jeltsch
Charalampos Kostoulas
Joane Gadou
Franco Mastantuono
Rodrigo Mora
Xavi Espart
Foto: X Fiorentina