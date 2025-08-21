Goglichidze carico: “L’Udinese è un grande passo avanti per la mia carriera”

21/08/2025 | 17:20:22

Giornata di ricca di presentazioni per i giocatori di Serie A. Questa volta è il turno di Saba Goglichidze, uno dei quattro volti nuovi di casa Udinese presenti in conferenza stampa. Di seguito, l’estratto delle dichiarazioni dell’ex Empoli: “L’anno scorso è stato un anno importante, è stata la mia prima stagione in Serie A. Adesso è un altro livello, sento che è cambiato il livello, ho visto che tutti qui hanno cominciato ad aiutarmi, cerco di allenarmi al massimo e di aiutare la squadra”. Sull’Udinese: “Lo scorso anno abbiamo vissuto due gare (contro l’Udinese) diverse da quello che magari a Empoli ci potevamo aspettare, è un po’ incredibile pensare che avrei giocato per l’Udinese, non ci avrei creduto me lo avessero detto in quel momento, penso sia un grande passo avanti per la carriera”. Sull’assetto difensivo preferito: “La mia posizione ideale è centrale, ma posso giocare anche a 4, con la Georgia mi è capitato. Questo è il calcio, io sono pronto per tutto”. Il suo idolo: “Sergio Ramos, è uno dei migliori difensori per qualità”.

Foto: sito Udinese