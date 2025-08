Goglichidze, chi è il nuovo difensore dell’Udinese

05/08/2025 | 20:24:33

Dopo una buona stagione disputata con la maglia dell’Empoli, per il georgiano Saba Goglichidze le porte della Serie A rimangono aperte. L’Udinese ha annunciato ufficialmente l’acquisto del difensore nelle scorse ore. Cresciuto nel T’orp’edo Kutaisi, disputa due buone annate in patria arrivando alla prima squadra, l’Empoli ha deciso di ingaggiare il gigante di 192 cm per la difesa dopo le 30 presenze raccolte con i ciprioti e il giocatore ha garantito un rendimento positivo. Arrivato in Italia in un’operazione da 450mila euro complessivi, nella scorsa stagione ha raccolto 33 presenze, con anche un assist all’attivo.

FOTO: X Udinese