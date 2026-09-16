Gnonto: “Quando ti chiama la Fiorentina è impossibile dire di no. Devo mandare segnali a Mancini”

16/09/2026 | 15:25:29

Wilfried Gnonto, arrivato alla Fiorentina dopo l’esperienza quadriennale al Leeds, si è presentato in conferenza stampa ai giornalisti, dopo aver segnato ieri sera, in Coppa Italia, il suo primo gol con la maglia viola. Le parole dell’esterno italiano.

Sul ritorno in Italia: “Non ho sofferto non essere richiamato, ma questo è il mio paese. Chiaro mi mancasse. Non avevo fretta di tornare, ma quando ti chiama la Fiorentina non puoi dire di no. All’estero sono cresciuto sotto ogni punto di vista, spero di aiutare i miei compagni anche in questo. Sono qui per rilanciarmi”.

Su Mancini e la Nazionale: “Il mio gol non è un segnale per nessuno, sono grato per Mancini. Se sono qua è anche merito suo, ora semmai devo mandargli altri segnali”.

Sull’obiettivo individuale: “Fare gol e fare assist, ma possiamo fare molto di più. Non mi sono prefissato obiettivi. Ho una scommessa con Ndour, sui gol e sugli assist. Non penso di poter perdere, sinceramente”.

Sul reparto degli esterni offensivi: “Siamo diversi per caratteristiche. Credo sia importante avere un po’ di competizione. Con Gonçalves, Mastantuono e Njie ho un rapporto molto buono e sono dei top giocatori. Spero che possa continuare così per tutti”.

Foto: Sito Fiorentina