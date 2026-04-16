Glasner: “Perdite di tempo? Lacroix si è infortunato al legamento e Wharton agli adduttori, non erano scenate”

17/04/2026 | 00:06:53

Oliver Glasner ha parlato a Sky dopo il passaggio del turno in Conference contro la Fiorentina: “Se dite che siamo stati troppo ‘italiani’ nell’atteggiamento lo prendo come un complimento perché la Fiorentina ha fatto tanta strada in Conference negli ultimi anni. Certo poi c’è da dire che non è che ci sono state simulazioni, abbiamo perso Lacroix per un infortunio al legamento e Wharton per un problema agli adduttori, credo che staranno fuori per il resto della stagione, non sono scenate”.

foto x palace