Giuseppe Commisso: “Prestazione di grande intensità. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione”

14/04/2026 | 11:30:41

Giuseppe Commisso presidente della Fiorentina, ha esultato a fine gara dopo la vittoria contro la Lazio, che avvicina la Fiorentina alla salvezza: “Prestazione di grande intensità e voglia per arrivare a questo risultato importantissimo. Dobbiamo continuare con questo spirito e questa voglia di combattere fino alla fine della stagione”.

Foto: sito Fiorentina