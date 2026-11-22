Giuntoli: “Sarri? Siamo fiduciosi, è sempre stato una persona intelligente. Rowe ha passato un’estate tribolata, ci aspettiamo molto da lui”

22/11/2026 | 20:21:53

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Scamacca? Conosciamo le sue qualità, ci sono due attaccanti molto bravi ed era partito molto bene. Contiamo molto su di lui. Sarri? Ha usato tanti moduli in carriera, sta percorrendo una strada corretta e poi ci sono stati tanti infortuni. Siamo fiduciosi, è sempre stata una persona giusta e intelligente. Rowe ancora in panchina? Ha passato un’estate tribolata, Sarri lo sta alternando. Ci si aspettiamo molto da lui, volevamo prendere un esterno sinistro alto di piede destro e può rappresentare l’ideale in questo sistema”.

Foto: sito Atalanta