Giuntoli: “Momento delicato, ma stiamo entrando nel meccanismo di Sarri”

05/11/2026 | 18:36:34

Le parole di Cristiano Giuntoli a Sky Sport: “Stiamo cercando di portare in campo quello che il mister ci trasmette sin dal primo giorno di ritiro. Piano piano stiamo entrando nel suo meccanismo, stiamo capendo come vuole giocare. Penso si veda in campo e stasera cercheremo di fare la miglior prestazione possibile. È un momento delicato, abbiamo avuto tante assenze, siamo in 15 e stiamo affrontando l’ottava gara in pochi giorni. Stare insieme ci fa sempre bene”.

Foto: sito Atalanta