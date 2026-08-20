Giuntoli: “Mercato? Staremo attenti alle opportunità, la squadra segue Sarri e sappiamo dove possiamo arrivare”

20/08/2026 | 20:16:06

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky: “È chiaro che noi siamo molto attenti a quello che succede in campo, che è la cosa più importante, è la prima. Siamo molto concentrati, è una partita molto delicata perché comunque loro vengono da un periodo di attività più lungo. Quindi noi abbiamo tanti ragazzi che hanno fatto il mondiale. È sicuramente una partita molto delicata e difficile, però siamo pronti per affrontarla. Il mercato fa la sua strada, saremo molto attenti come si è stati fino adesso, se ci saranno delle opportunità. Però siamo convinti di avere una squadra competitiva. I ragazzi stanno seguendo l’allenatore, è chiaro che sarà un percorso, ci vorrà pazienza, lo sappiamo, però sappiamo dove poter arrivare”.

Foto: sito Atalanta