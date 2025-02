Giuntoli: “Ieri prestazione inspiegabile. Ma Motta non è in discussione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Managing Director Football della Juventus, Cristiano Giuntoli ha così parlato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ai calci di rigore: “Siamo in linea con quello che ha detto Motta. Ieri abbiamo fatto una prestazione inaccettabile. Stamattina abbiamo parlato alla squadra: loro per primi sono convinti di poter fare di più”.

Poi ha proseguito: “Il progetto iniziato è importante. Motta non è in discussione. Ieri è stata una prestazione inspiegabile: siamo arrabbiati e dispiaciuti. Come già detto, era un progetto che avrebbe potuto affrontare delle difficoltà. Ma siamo convinti che potremo dare soddisfazioni in futuro”.

Infine: “La società è sempre responsabile di quello che succede. Lo siamo anche nei confronti dei tifosi. Abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso tanti giocatori e abbiamo investito su profili internazionali che hanno fatto bene in passato: siamo convinti che faranno bene anche noi”.

Foto: sito Juventus