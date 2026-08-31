Giuntoli: “De Roon ha voluto fortemente la Roma e lo abbiamo assecondato. I nuovi si stanno integrando bene”

31/08/2026 | 20:40:03

Il ds dell’Atalanta, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky a pochi minuti dalla partita contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Mi trovo benissimo con la famiglia Percassi. Hanno creato un modello, sento una grandissima responsabilità. Abbiamo cambiato molto, c’è la volontà di fare bene. Luca Percassi è un grande manager, si lavora per far crescere il club. Cerchiamo di trovare una nuova identità, ci vorrà tempo ma siamo fiduciosi”.

Che modello è quello dell’Atalanta? “È un modello virtuoso, dove si investe sul settore giovanile dove si cerca di creare valore e reinvestire il valore per rinforzare la squadra. Ha sempre funzionato, vogliamo continuare su questa strada. Non sarà facile ma siamo convinti di fare un grande lavoro”.

Sulla partenza di De Roon “Il capitano ci ha chiesto esplicitamente di andare a Roma e noi non potevamo che assecondarlo, per quel che ha fatto. Per quel che riguarda i nuovi, quando c’è una svolta tattica così forte abbiamo bisogno di calciatori adatti al lavoro del mister. Chiaro che 4-5 calciatori si possano cambiare, considerando anche le partenza. Noi stiamo analizzando da dentro quello che possiamo fare, stiamo cercando di trovare una nuova identità”.

Come ha trovato Sarri? “L’ho trovato maturato e cresciuto tantissimo: molto più elastico. Quel che ha fatto è testimonianza del suo valore ma credo che abbia ancora tanto da dare”.

Foto: sito Atalanta