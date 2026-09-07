Giuntoli: “Convinti che Sarri sia la persona giusta per rifondare un nuovo ciclo. De Roon ci ha chiesto di andare via”

07/09/2026 | 15:38:04

Cristiano Giuntoli fa il punto sul calciomercato dell’Atalanta in occasione della conferenza stampa di Kessie.

“La prima scelta è stata Sarri, di cui sono convinto che sarà la persona giusta per iniziare un nuovo ciclo. De Roon ci ha chiesto di andare via e allora abbiamo preso Kessie. Rowe completa la rosa e un reparto offensivo di livello. Non siamo stati su un altro difensore perché Hien procede bene la riabilitazione e tornerà”.

Su Kessie: “Non ha problemi a giocare ovunque. Può giocare sia come regista che come mezz’ala. Rappresenta un mattone pesante per costruire una nuova Atalanta”.

Su Alajbegovic e Romagnoli: “Per l’esterno abbiamo optato per un giocatore più pronto. Sul difensore abbiamo dato fiducia a Hien, che tornerà utile al rientro dall’infortunio”.

Sui giocatori che aveva comprato alla Juventus: “Contento per loro, ma penso solo ai miei giocatori e all’Atalanta”.

Sul mercato: “Il mercato è drogato, ma pensiamo di aver fatto investimenti anche a livello di proprietà, rappresentano un patrimonio per l’azienda”.

Su De Roon: “Ha espresso la volontà di andare via. Ci dispiace, ma abbiamo voltato subito pagina. Così abbiamo optato per Kessie”.

Sull’obiettivo stagionale: “Prima va trovata l’identità. Preferisco ripartire con un’identità chiara, ci vorrà tempo”.

Foto: Sito Atalanta