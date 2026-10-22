Giuntoli: “Abbiamo svoltato, Sarri ha ragione quando dice che ci serve continuità”

22/10/2026 | 20:46:45

Le parole di Cristiano Giuntoli a Sky sul momento dell’Atalanta: “Ultimamente abbiamo svoltato: abbiamo fatto due belle vittorie e una sconfitta a mio avviso immeritata giocando per tratti molto bene. Dobbiamo ripartire da queste cose e continuare a lavorare. Partite e confronti come quello di stasera aiutano moltissimo, perché ti fanno capire a che punto sei. Sono d’accordo con il mister: dobbiamo trovare continuità”.

Foto: sito Atalanta