Giulini: “Luperto merita complimenti, non ha chiesto la cessione. Restrizioni? Devono spiegarmi il perché”

08/01/2026 | 21:05:51

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Dazn dopo Cremonese-Cagliari: “Vorrei fare i complimenti a Luperto, nonostante le tante voci di mercato. Non abbiamo ricevuto nessuna offerta, ed il ragazzo non vuole andare via. Negli ultimi mesi ha vissuto situazioni difficili, ma si è sempre comportato da grande professionista. Erano qui in 300 nonostant eil freddo. Però c’era la curva mezza vuota, che cantava poco, ed è un peccato. Le restrizioni sono state ingiuste. Gara giocata in uno stupido giovedì, in più si pongono delle restrizioni, non va bene. L’ultima gara qui si è giocata nel 96 ed il Cagliari perse 3-1. Non capisco i motivi delle restrizioni. L’Osservatorio faccia meglio il suo lavoro. PErchè dobbiamo assistere a queste scene? Ricordate gli stadi vuoti durante il Covid. Mi devono spiegare il perchè!”

foto x cagliari