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Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Malen, Pisacane e Spalletti

13/10/2026 | 15:34:12

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La decisione del Giudice Sportivo in merito all’espulsione diretta di Donyell Malen, avvenuta all’inizio del secondo tempo contro il Como, è arrivata: una giornata di squalifica per grave fallo di gioco. L’olandese salterà la gara all’Olimpico contro il Genoa, ma ci sarà per la trasferta di Napoli del prossimo 24 ottobre. Inoltre, è stato indetto un turno di stop anche per Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, entrambi espulsi al fischio finale di Cagliari-Juventus per un battibecco.

Foto: Instagram Roma