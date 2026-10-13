Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Malen, Pisacane e Spalletti

13/10/2026 | 15:34:12

La decisione del Giudice Sportivo in merito all’espulsione diretta di Donyell Malen, avvenuta all’inizio del secondo tempo contro il Como, è arrivata: una giornata di squalifica per grave fallo di gioco. L’olandese salterà la gara all’Olimpico contro il Genoa, ma ci sarà per la trasferta di Napoli del prossimo 24 ottobre. Inoltre, è stato indetto un turno di stop anche per Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, entrambi espulsi al fischio finale di Cagliari-Juventus per un battibecco.

Foto: Instagram Roma