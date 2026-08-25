Giudice Sportivo: squalificato il DS del Genoa Diego Lopez, reo di aver impedito all’arbitro di chiudere la porta dello spogliatoio

25/08/2026 | 18:01:00

Le polemiche nel finale di Genoa-Napoli, divampate con la decisione di Di Bello di non fischiare fallo su Vasquez in occasione del gol di De Bruyne, sono proseguite anche nel tunnel che porta agli spogliatoi. Infatti, come si evince dalla decisione del Giudice Sportivo, il direttore sportivo del grifone, Diego Lopez è stato squalificato fino all’8 settembre per: “avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al Direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti”.

Foto: X Genoa