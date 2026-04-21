Giudice Sportivo Serie B, 6 giocatori fermati per un turno

21/04/2026 | 16:48:46

Sono sei i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo dopo la 35ª giornata di Serie B. Si tratta di Karmin Zedadka del SudTirol, Giorgio Cittadini del Frosinone, Lorenzo Lucchesi del Monza, Ivan Marconi e Francesco Mezzoni della Virtus Entella e Fabio Ruggeri della Carrarese.

Questi i dettagli:

ZEDADKA Karim (Südtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CITTADINI Giorgio (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCHESI Lorenzo (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARCONI Ivan (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

MEZZONI Francesco (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RUGGERI Fabio Andrea (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: logo Serie B