Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Berardi, una a Ellertsson e Susic

14/04/2026 | 13:30:11

Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. Due giornata di squalifica a Domenico Berardi, “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto”. Una giornata di squalifica e multa da 5.000 euro per il genoano Mikael Egill Ellertsson, coinvolto nella stessa rissa ma con la finalità di separare Berardi da Vitinha: “Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra”.

Una giornata di stop anche per Doig (Sassuolo), Frendrup (Genoa), Ismajli (Torino), Malinovskyi (Genoa) e Sucic (Inter). Entrano in diffida Conceicao (Juventus), De Ketelaere (Atalanta), Kristensen (Udinese), Pedro (Lazio), Touré (Pisa), Akanji (Inter) e Valentini (Hellas Verona). Ammonizione e multa da 2.000 euro per simulazione nei confronti di Tijjani Noslin (Lazio). Multe a Cagliari (4.000 euro per ritardi), Bologna (3.000 per due fumogeni dai tifosi) e Roma (2.000, un petardo).

Foto: sito Sassuolo