Giroud: “Giocare per il Milan è stata una fortuna. Poco prima di arrivare in Serie A mi voleva il Rennes”

16/10/2025 | 11:13:55

Intervistato da L’Equipe, Olivier Giroud è tornato a parlare anche della sua esperienza al Milan: “Il mio amico Koscienly mi ha chiamato prima di Lille e mi voleva al Lens. Qualche stagione fa ho avuto anche delle opportunità a Marsiglia e Lione. Olivier Letang aveva anche cercato di farmi firmare con il Rennes, ma quando ho lasciato il Chelsea, il Milan mi ha contattato e tornare in Francia non era più un’opzione. Ho un contratto con il club ed è un contratto di fiducia che dice: ‘Devo fare il mio lavoro perché non sono qui in vacanza’. È una questione di rispetto, anche per se stessi, e di non finire in modo deludente. Sento ancora di avere le capacità per dare un contributo. Ho questa voglia, questa determinazione. Ne ho parlato con Zlatan ai tempi del Milan. Mi diceva che se non hai questo, anche se il tuo corpo ti segue, non ha senso continuare. E io ho tutto questo. Inoltre, voglio trasmettere e restituire al calcio ciò che mi ha dato. È il mio ruolo, il mio dovere. Milna? Mi sento fortunato ad aver potuto giocare un ruolo di primo piano nei club che tifavo da bambino, a lottare per i titoli. Ed è quello che voglio fare anche qui, con il Lille. Con il Paris è difficile puntare alla vittoria della Ligue 1, ma ci sono altre competizioni. Voglio vincere anche con il Lille“.

FOTO: Insta Lille