Giroud: “Felice di continuare con il Lille. Potrebbe essere la mia ultima stagione”

08/06/2026 | 19:10:55

Giroud ha parlato ai canali ufficiali del Lille dopo il rinnovo con il club: “Sono molto felice di continuare questa avventura qui. Mi trovo benissimo al LOSC, completamente realizzato. L’accoglienza dei tifosi in questa stagione a Lille, come in tutti gli stadi francesi, mi ha davvero scaldato il cuore. Soprattutto, mi identifico con il progetto LOSC, un club con valori che condivido, un club che lavora sodo e si distingue dagli altri per i suoi metodi e i suoi risultati. Voglio sempre di più e sono determinato a continuare e a fare ancora meglio quest’anno. Potrebbe essere la mia ultima stagione”.

foto sito lille