Girondins de Bordeaux, rinviata la sfida contro l’ASMUR: nuova data da definire

24/11/2026 | 10:43:12

La Commission Régionale des Compétitions della Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine ha disposto il rinvio della gara tra ASMUR e Girondins de Bordeaux. La nuova data dell’incontro sarà comunicata successivamente. I Girondins torneranno in campo sabato 5 dicembre allo Stade Atlantique contro il Marmande, come si legge dai social della società francese: “La Commission Régionale des Compétitions de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine ha deciso il rinvio dell’incontro che oppone l’ASMUR al FC Girondins de Bordeaux. La nuova data di questo incontro sarà comunicata in seguito. Prossima partita dei Girondins: sabato 5 dicembre allo Stade Atlantique contro Marmande”.

Foto: sito Bordeaux