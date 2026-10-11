Gioiello di Tavares, si sblocca Pinamonti: 3-1 Lazio e vetta con l’Inter. Colpo Bologna a Lecce

11/10/2026 | 16:57:24

La Lazio riprende l’Inter in vetta e batte 3-1 il Monza. Dopo un primo tempo dominante, la Lazio chiude sul 2-0 con i gol di Tavares e Isaksen. Una botta dell’esterno sblocca il match, poi il mancino dell’ala indirizza la gara. Il Monza resta in dieci a fine primo tempo per l’espulsione di Lucchesi, ma reagisce a inizio ripresa con il gol di Goglichidze. Nel finale Pinamonti cala il tris. Per la prima volta nella sua storia la Lazio non aveva mai vinto cinque partite e fatto un pareggio. Prima vittoria del Bologna, che sbanca Lecce 2-1. Apre Orsolini, poi il pareggio di Fatah, ma Enem regala i tre punti.

foto x lazio