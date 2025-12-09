Gimenez respinge due-tre sondaggi, per ora ha solo il Milan in testa

09/12/2025 | 15:19:59

Santiago Gimenez conferma la sua linea, per il momento non ha intenzione di lasciare il Milan e di valutare altre proposte. Ci sono stati due o tre sondaggi nell’ultimo mese, ma l’entourage dell’attaccante messicano li ha respinti al mittente. Vedremo se la situazione cambierà nelle prossime settimane, soprattutto quando Gimenez tornerà dall’infortunio: anche le partite e l’utilizzo nei giorni del mercato aperto saranno indicative. Gimenez confida di poter ancora risalire la corrente, un anno dopo il suo arrivo e a seguito di mille contrarietà tra cambi di allenatori e contrattempi fisici. Questa chiave di lettura mette in stand-by il Milan che, come già raccontato, non ha intenzione di modificare il sostena che prevede tre centrocampisti (Fofana o Loftus-Cheek) e due esterni di centrocampo alle spalle di un paio di attaccanti che oggi sono Pulisic e Leao.

Foto: Instagram Gimenez