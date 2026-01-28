Gimenez: “Mi sento meglio, spero di poter tornare in campo tra qualche settimana”

28/01/2026 | 15:22:40

Santiago Gimenez è guarito dopo l’operazione alla caviglia. L’attaccante del Milan si è raccontato ai microfoni di ESPN, parlando pure del momento vissuto: “È stato difficile, perché ci sono state alcune settimane in cui giocavo con dolore. L’infortunio ha iniziato a peggiorare sempre di più. Ho dovuto fermarmi, ma ora voglio solo guardare al presente e al futuro, non vivere nel passato. Sono motivato perché sento di stare facendo un buon recupero e spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare”.

Foto: sito Milan