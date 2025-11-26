Gimenez beffa l’Inter al 93′: 2-1 Atletico. Lookman-Scamacca-De Ketelaere, tris Atalanta a Francoforte (0-3)

26/11/2025 | 22:58:42

Una buona Inter cede 2-1 all’Atletico Madrid al 93′ con il solito colpo di testa di Gimenez, al gol di Julian Alvarez aveva Zielinski nella ripresa. Prima sconfitta in questa Champions per i nerazzurri. L’Inter parte bene e nei primi 3′ a Madrid crea due grossi pericoli all’Atletico, in entrambe le occasioni con Dimarco. Al 10′ però in vantaggio ci va l’Atletico dopo un discusso episodio. Carlos Augusto rinvia addosso a Baena e con la palla che rimane a disposizione di Julian Alvarez che batte Sommer. Letexier in campo, fischia subito un fallo di mano di Baena, ma col Var e On Field Review la rete viene assegnata. La gara diventa poi più equilibrata. A inizio ripresa l’Inter mette le tende nella metà campo dell’Atletico e va ancora vicina al pareggio con Dimarco, ma Musso para. Pochi minuti più tardi ci pensa Zielinski a riportare in parità il punteggio. Subentra poi l’equilibrio, con i nerazzurri che nel finale tentano di sorprendere gli spagnoli, senza riuscirci.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez.

A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez. Allenatore: D. Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Auguso, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro.

A disposizione: Josep Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Marcus Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Pio Esposito. Allenatore. Chivu

L’Atalanta è una furia nel secondo tempo a Francoforte. Reti bianche nella prima frazione di gioco. Gioca meglio l’Eintracht nella prima parte di gara contro l’Atalanta. Al 25′ Collins mette in mezzo per Chaibi che, solo in mezzo all’area, calcia debole e centrale. Al 27′ Bellanova innesca Scamacca a centro-area. Il numero 9 prova il colpo di tacco, respinto da Koch. Al 38′ Chaibi si infila tra la difesa dell’Atalanta e calcia a botta sicura si sinistro dal limite dell’area piccola. Salva tutto in scivolata di Zappacosta che devia il pallone a Carnesecchi quasi battuto. Nella ripresa l‘Atalanta si scatena e trova tre reti in cinque minuti. Prima Lookman sfrutta l’assist di De Ketelare, poi Ederson raddoppia completando un grande contropiede. Al 65′ De Ketelaere firma il tris.

EINTRACHT (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. All. Toppmöller.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

foto x inter