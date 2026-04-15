Gimenez: “Avevo grandi aspettative, poi è arrivato l’infortunio. Tra molti anni mi piacerebbe tornare al Cruz Azul”

15/04/2026 | 11:16:58

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha concesso un’intervista a RECORD Mexico. Queste le sue parole:

“È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto. Avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l’infortunio… A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull’operazione e tutto il resto, ma l’ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall’operazione, sto bene, mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente. Tornare in Messico in futuro? È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un’epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare”.

Foto: Instagram Gimenez