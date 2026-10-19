Gilardino: “Prima mezz’ora troppo brutta per essere vera, dobbiamo migliorare”

19/10/2026 | 23:23:13

Le parole di Alberto Gilardino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino: “Ripartiamo dalla testa, è naturale che abbiamo una squadra giovane e i primi due gol subiti li abbiamo accusati. Però c’è stata la reazione. Ma se devo fare una fotografia della partita devo trovare qualche aspetto positivo, tra cui le occasioni create, su quello possiamo lavorare, così come su alcune individualità che sono entrate col piglio giusto. Devo cercare di trovare qualche aspetto positivo, la squadra ha bisogno di me e di fiducia., che l’ambiente rimanga unito. I ragazzi ne hanno bisogno, li vedo allenarsi e anche oggi con gli errori hanno dato tutto. Sicuramente siamo dispiaciuti e amareggiati per la prima mezz’ora, che è stata troppo brutta per essere vera. Sempre secondi e in ritardo, sempre distanti sulle seconde palle, a tratti lunghi. Ci siamo difesi anche sui gol con tanti giocatori in area. Mi assumo totalmente la responsabilità dei primi minuti. Poi c’è stata una reazione di foga della squadra e credo che il secondo tempo è stato per i primi venti minuti è stato corretto. Anche chi è entrato ha dato vivacità. Ho letto dei dati e abbiamo calciato 25 volte, 10 nello specchio della porta, il Torino di meno ma è stato concreto. Dobbiamo migliorare e fare di più, perché i primi trenta minuti sono stati brutti”.

Foto: X Parma