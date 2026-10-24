Gilardino: “Lontani ha grandi margini. Serve una scintilla, nel primo tempo ho visto miglioramenti”

24/10/2026 | 23:34:46

Le parole di Gilardino a Sky: “La fotografia della partita è chiara. Penso che abbiamo fatto un passo avanti nel primo tempo sotto il profilo delle distanze, abbiamo creato diverse situazioni pericolose, mentre nella ripresa abbiamo subito 2 gol troppo facilmente per qualche ingenuità che ci stiamo portando dietro. Non deve succedere, soprattutto per una squadra che ha un obiettivo chiaro. Dobbiamo fare velocemente questo percorso, ma qualche singolo è cresciuto. Potevamo fare di più a livello di atteggiamento. Paura e timore non devono diventare parte del nostro vocabolario. Siamo in difficoltà, è naturale, vanno affrontate con responsabilità, questo è determinante. Tra 4 giorni giocheremo in casa una partita importante, non decisiva, la prepareremo al meglio, dobbiamo invertire la rotta, ma sono certo che ce la faremo. Bernabè? Ho preferito Sierro perché Adrian arrivava da uno stop di un paio di settimane, mercoledì rigiochiamo… Può giocare lì o da interno a piede invertito, ha le qualità per ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ha margini incredibili sotto il profilo della qualità, dell’attacco alla profondità e dell’uno contro uno. In quella zona può e deve essere decisivo, ma anche da trequartista o interno di centrocampo, è molto giovane e va fatto crescere. Crediamo molto in lui, io in primis. Serve una scintilla per invertire la rotta”.

Foto: X Parma