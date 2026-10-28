Gilardino: “Bravi a rimanere in partita dopo il rigore sbagliato. Ripartiamo con fiducia”

28/10/2026 | 21:13:31

Il tecnico del Parma, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata con l’Udinese. Queste le sue parole:

“Sono contento per come ha tenuto il campo la squadra, i difensori hanno fatto una gara da giocatori veri. Siamo stati bravi. Peccato per il rigore, ma ci prendiamo il punto e ripartiamo con energia positiva. Se ho detto qualcosa a Bernabè? Il cambio era preventivato, il rigore non ha influito. I tre rigoristi sono Berna, Valeri e Sierro. L’interpretazione della gara è stata buona. Non era semplice dopo tre sconfitte. Per questo dico che i ragazzi sono stati bravi, merito loro per l’approccio iniziale e per come hanno proseguito. Pur avendo sbagliato il rigore sono stati bravi a rimanere in partita. Grazie anche a una parata di Daffara. Ripartiamo con fiducia”.

Foto: X Parma