Gila saluta la Lazio: “Me ne vado con un dolore immenso nel cuore, mi avete fatto sentire importantissimo”

10/07/2026 | 19:40:02

Mario Gila saluta la Lazio con un messaggio affidato ai social: “Ciao ragazzi, come state? Mi sa che questo è un addio. Vorrei ringraziarvi tutti, dal primo momento che sono arrivato qua è stato molto emozionante. Ero un bambino piccolo che aveva appena provato la sensazione di essere un giocatore professionista, con il tempo ho trovato delle persone e delle situazioni che mi hanno fatto diventare quello che sono adesso. Grazie ai tifosi, ai miei compagni, alle persona che lavorano dentro e fuori dallo spogliatoio, alla mia famiglia, alle persone che mi stanno vicino e che hanno sempre creduto in me. Tifosi, compagni, allenatori, staff, persone che lavorano ovunque nella Lazio: vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato. La Lazio crede che si possono fare cose migliori e anche io sono sicuro che sia così, vi meritate tutto, siete una società incredibile. Mi avete dato tanto amore, mi avete fatto sentire importantissimo. Non so se ritroverò quest’amore altrove, perché questa città è incredibile e mi rimarrà sempre nel cuore. Io vi saluto con un dolore immenso nel cuore: forza Lazio sempre”.

foto sito milan