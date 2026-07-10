Gila: “Questa maglia ha un peso enorme, ne sono cosciente. Darò il massimo”

10/07/2026 | 21:13:08

Ai canali ufficiali del Milan, arrivano le prime dichiarazioni di Mario Gila, difensore appena ufficializzato dai rossoneri.

Le sue parole: “Penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo. Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan”.

Foto: sito Milan