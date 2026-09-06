Gila: “Ho sentito un fastidio al rotuleo. Nel finale siamo stati paurosi”

06/09/2026 | 23:39:58

Mario Gila ha parlato a Dazn dopo la sfida tra Juventus e Milan: “Mi sembrerebbe ingiusto dire che la squadra soffra senza di me. Penso che loro meritassero il pareggio. Noi non siamo stati al 100%, abbiamo perso tanti palloni. Siamo rimasti in partita fino all’ultimo contro una squadra forte come la Juve. Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni. È vero che dopo il gol abbiamo avuto anche delle occasioni per andare su. Negli ultimi minuti ci siamo abbassati, loro sono una squadra con tantissimi centimetri e poi possono trovare un gol come hanno fatto. Siamo stati paurosi negli ultimi minuti. Ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni. La Lazio ha tifosi bellissimi, sarà bello ritrovare le persone che ho conosciuto lì”.

foto x milan