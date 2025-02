Giampaolo: “Pierotti out con la Fiorentina. I risultati passano attraverso il gioco”

Marco Giampaolo parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del suo Lecce sul campo della Fiorentina, partendo dagli infortunati: “L’unico calciatore che non sarà della partita è Pierotti. Gli altri sono a disposizione, chiaramente considerata la settimana di allenamento. Ma l’unico indisponibile, che non parte con noi, è Pierotti”.

Poi ha proseguito: “Con Pierotti fuori contiamo quattro esterni, perché è convocato anche Banda. Al di là di chi parte dall’inizio credo che in quel ruolo ci sarà bisogno, quel ruolo solitamente diventa il primo cambio, è una posizione usurante. Abbiamo ancora un giorno di tempo, domani ci alleneremo a Firenze”.

Sulla possibilità di vedere Rebic e Krstovic insieme: “Rebic, Morente, N’Dri, Karlsson, sono tutti giocatori con spiccate caratteristiche offensive. Pensare di giocare con due ali e due attaccanti dall’inizio non è semplice per il Lecce, lo puoi fare soltanto se sei dominante all’interno della partita, se hai il 70% del possesso del pallone, altrimenti puoi pagare più di qualcosa in termini di equilibrio. Domenica abbiamo giocato così perché eravamo sotto e dovevamo recuperare. Però poi ci sono degli equilibri. Bisogna pensare anche al momento e all’avversario, bisogna fare tante valutazioni”.

Sulle sfide con le big e i pochi punti ottenuti: “È evidente che qualche colpo bisogna farlo nelle prossime partite. È matematico. Il mio è un percorso di 14 partite, mi viene difficile dare una motivazione al rendimento con le squadre della parte sinistra della classifica, i numeri però dicono questo e i numeri non sbagliano mai. È evidente che il Lecce per raggiungere il suo obiettivo dovrà fare qualche colpo con le squadre della parte sinistra della classifica”.

Su Berisha: “Nelle 14 partite della mia gestione Banda è stato sempre fuori, Berisha credo ne abbia saltate 10, anche Helgason, Pierret, Gallo e Gaspar hanno saltato diverse partite. Questo significa che la squadra nonostante tutto ha saputo sopperire alle difficoltà. Poi ci sono le caratteristiche dei calciatori. Berisha e Helgason hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri, fra le qualità poi bisogna trovare equilibrio, ma se vuoi giocare meglio devi impiegare calciatori che abbiano qualità. Impiegano giocatori con altre caratteristiche avremmo più forza fisica e meno controllo della partita. Io adesso li sto avendo tutti e può darci che ci toglieremo qualche soddisfazione. Berisha sta meglio perché questa settimana si è sempre allenato, ha ripreso continuità ma la continuità vera te la dà la partita. Domani Berisha ci sarà ma vedremo per quanto ne avrà”.

Staffetta tra Sala e Gallo: “Sala è il sostituto naturale di Gallo. C’è stato un momento in cui abbiamo dovuto adattare Gaby Jean in quel ruolo, ma adesso ci sono loro due. Sala è pronto a giocare qualora dovesse servire”.

Infine sulla Fiorentina: “È fra le prime del campionato. Ha qualche giocatore fuori, ma è una squadra di valore. La rosa è in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. Non dobbiamo però guardare in faccia l’avversario, dobbiamo giocare con autostima, fiducia e coraggio. Dobbiamo giocarci le nostre partite, tutte quelle che mancano da qui alla fine. Gli errori si possono fare, ma ci deve contraddistinguere l’atteggiamento”.

Foto: Instagram Lecce