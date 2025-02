Giampaolo: “L’Udinese è una squadra fisica, ma ha anche grande qualità”

Domani, alle ore 20:45, Lecce e Udinese scenderanno in campo nel match valido per il 26° turno di Serie A. A parlare della gara in conferenza stampa è stato Giampaolo. Queste le sue parole: “Le partite sono difficili, è scontato. Questo è un campionato nel quale raramente prepari le partite nello stesso modo perché gli avversari variano nell’atteggiamento e anche nel modo di giocare. Prima la preparazione della partita era standardizzata, oggi c’è maggiore varietà, cambiano le situazioni. So che tutti gli impegni sono complicati, focalizzo molto la mia attenzione sulla prestazione. L’Udinese ci ha abituati al loro modo di fare calcio. Fanno scouting e ci sono annate in cui trovi individualità che arricchiscono il valore della squadra. Loro sono fisici, ma hanno anche qualità. Su palle inattive hanno fatto 9 gol, è come avere un attaccante in più in squadra. Berisha e Helgason insieme? Possono essere uno l’alternativa all’altro, ma possono anche giocare insieme quando sono al 100%. Se non ho questo riscontro però non è una scelta che faccio”.

FOTO: Instagram Lecce