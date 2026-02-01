Giacchetta: “Mercato? Manca un giorno alla chiusura, non credo ci saranno rivoluzioni particolari”

01/02/2026 | 17:56:10

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Come fare l’impresa? Giocare contro l’Inter non è semplice, cercheremo di fare del nostro meglio, sapendo che incontriamo una squadra che ha fatto due finali di Champions. Questo forse ci aiuta ad avere la mentalità giusta per dare il meglio senza avere tantissimo da perdere. Se il mercato può aiutare? Ultimamente siamo un po’ bersagliati dalla sfortuna per gli infortuni, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista. Certo, sono stop di 2-3 settimane, però ci condizionano tanto. Per il resto manca un giorno di calciomercato, non credo ci saranno rivoluzioni particolari. Mercato chiuso? Fino a che c’è la possibilità cercheremo di capire se ci sarà qualcosa che ci può aiutare, vediamo: stiamo attenti a tutto ciò che succede”.

Foto: sito Cremonese