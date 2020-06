Giaccherini: “La Juve è favorita, ma auguro a Mertens di decidere la Coppa Italia”

Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo Verona, ha parlato della fine di Coppa Italia fra Napoli e Juventus di mercoledì sera. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, infatti, ha detto: “Sarà una sfida affascinante tra due squadre che negli ultimi anni hanno dettato legge in Serie A. La Juventus è favorita ed piena di grandissimi campioni, d’altra parte il Napoli ha un gruppo solido e gioca benissimo a calcio. Gattuso è l’allenatore giusto, a questa squadra serviva proprio uno come lui. Mertens? Giocatore straordinario, con lui ho instaurato un bellissimo rapporto e l’ho sentito poco tempo fa. Ha superato Hamsik e Maradona, due mostri sacri, e sono contentissimo per lui: è un ragazzo speciale e se lo merita. E’ stato decisivo anche contro l’Inter, gli auguro di ripetersi in finale.”

Foto: AC Chievo Verona