Ghilardi, la Roma attende il via libera per visite e firma

28/07/2025 | 14:16:52

Almeno un paio di milioni in più rispetto ai 10 milioni che la Roma aveva offerto al Verona per il difensore centrale Daniele Ghilardi. Avevamo raccontato che sarebbe stata la chiave per sbloccare l’operazione considerato che l’Hellas dovrà versare il 50 per cento alla Fiorentina nel rispetto di vecchi accordi. La Roma ha migliorato l’offerta, adesso siamo in attesa dei passaggi burocratici che porteranno a visite e firma.

Foto: instagram Daniele Ghilardi