Ghezzal-Fiorentina, tutto confermato: in corso le visite mediche

Tutto confermato secondo quanto vi avevamo anticipato in esclusiva, Rachid Ghezzal è appena arrivato a Firenze e si sta sottoponendo alle visite mediche in una clinica del centro. Subito dopo potrà così firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina, ma parla già da viola: “Sono molto felice di essere qui. Non vedo l’ora di allenarmi con i miei nuovi compagni”.

Foto: Twitter Monaco