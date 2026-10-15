Ghedjemis: “Differenze tra Serie A e B? C’è meno possibilità di errore. Alvini? Ha un’anima vincente”

15/10/2026 | 11:52:32

L’attaccante del Frosinone, Fares Ghedjemis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Le differenze con la Serie B? Sono arrivato tre anni fa come un giovane proveniente dalla Serie C francese, mentre ora sono più maturo. C’è una grande differenza di intensità: bisogna fare le scelte giuste e c’è meno possibilità di errore. Mi piace di più questo tipo di calcio. Alvini? È un grande allenatore, vuole il bene di tutti i calciatori e vuole farli crescere. Ha un’anima vincente, dà amore a tutti e questo mi piace. Vuole farmi migliorare. Se firmerei per terminare la stagione con 10 gol? No, dieci gol sono un bel traguardo, ma non voglio pormi limiti. Voglio fare il massimo”.

Foto: sito Frosinone