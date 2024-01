Gervasoni: “Il gol dell’Inter del 2-1 andava annullato. Analizzeremo dove il VAR Nasca ha potuto sbagliare”

Andrea Gervasoioni, vice commissario designatore della CAN, ha parlato a Dazn analizzando il caso del gol del 2-1 dell’Inter, con la sbracciata di Bastoni che andava punita con un fallo e analogamente il gol annullato.

Queste le sue parole: “E’ fuori dubbio che il gol del 2-1 dell’inter andasva annullato. Errore evidente, analizzaremo dove il VAR Nasca abbia potuto sbagliare e cosa magari ha potuto decidere in quel momento. Come si andrà avanti? Probabilmente qualche turno di stop, qualche gara in Serie B, per ritrovare serenità. Bilancio del girone di andata? Non penso sia corretto dare un peso, ma come tutte le squadre bisogna compattarci, stringersi e provare a superare gli errori”.