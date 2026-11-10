Gerrard: “Messi e Ronaldo? All’età di Yamal non erano ancora al suo livello”

10/11/2026 | 23:50:42

Steven Gerrard ha concesso un’intervista a Overlap Daily, soffermandosi sul talento di Yamal: “Ho affrontato Messi e Ronaldo quando erano giovani, e a quell’età giocavano molto più defilati rispetto a lui oggi. Penso che sia più avanti di loro alla stessa età. Se consideriamo i giovani, ci sono molte superstar in tutto il mondo, ma penso semplicemente che Yamal sia colui che si trova un po’ al di sopra di quel livello”.

Foto: Instagram Yamal