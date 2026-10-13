Gerrard: “Il Manchester City e i loro tifosi devono soffrire come hanno fatto soffrire gli altri per dieci anni”

13/10/2026 | 18:13:00

Intervenuto al podcast The Overlap, la leggenda del Liverpool Steven Gerrard si è espresso sul caso Manchester City, accusato di aver violato ripetutamente le norme finanziarie della Premier League dal 2009 al 2018. Le parole di Stevie G: “Non sono il tipo di persona che accetterebbe una medaglia di Premier League o quella che hanno loro. Ho accettato il fatto di non aver mai vinto la Premier League e ho, altresì, accettato l’incidente che mi è capitato alla fine di quella stagione. Ho sentito molti giocatori del City, molti tifosi del City, anche famosi, dire “Non potete toglierci quei momenti”. Ma che mi dite dei ricordi che hanno tolto, non solo forse a me e alla squadra in cui giocavo, ma durante quel periodo di nove o dieci anni? Ai tifosi del Tottenham, dello United, dell’Everton, alle squadre in fondo alla classifica, alle squadre nelle coppe. Penso che serva un divieto di trasferimenti, punti di penalizzazione per un periodo di tempo o la revoca dei titoli e farli soffrire come hanno fatto soffrire tutti negli ultimi nove, dieci anni in cui l’hanno fatto. Sono stati severi con l’Everton e con il Nottingham Forest. Devono essere severi. Gli ex giocatori del City, i giocatori attuali, i proprietari e tutti coloro che sono legati al City devono pensare ai ricordi che hanno potenzialmente rubato agli altri”.

Foto: The Sun