Gerrard: “Chiunque vorrebbe giocare contro la difesa del Manchester United adesso. A gennaio serviranno investimenti”

23/11/2026 | 18:23:49

Le parole di Steven Gerrard in un podcast inglese riguardo al momento del Manchester United: “Credo che le squadre non vedano l’ora di giocare contro il Manchester United in questo momento. Ieri ho guardato la formazione e, quando ho visto la difesa, ho pensato che ogni squadra della Premier League vorrebbe giocare contro quella linea difensiva in questo momento. A meno che tutti i giocatori non migliorino significativamente nelle prossime settimane, penso che il club dovrà investire pesantemente nella finestra di mercato di gennaio”.

Foto: Twitter Aston Villa