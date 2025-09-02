George: l’agente sbagliato, la Roma mai convinta e la beffa Fulham

02/09/2025 | 19:00:51

Tyrique George è stato recensito e sponsorizzato come se si trattasse del nuovo chissà chi. In realtà è un giovane esterno, dalle buone qualità, ma non certo il migliore specialista al mondo nel suo ruolo. Lo hanno accostato alla Roma quando i giallorossi MAI sono stati convinti di prenderlo per due motivi. Il primo: spendere 25 milioni di euro (la richiesta del Chelsea) negli ultimi giorni di mercato per poi inserirlo negli schemi di Gasperini sarebbe stato un rischio enorme. Il secondo, più importante del primo: prenderlo dallo stesso agente (Emeka Obasi) che ha negato Sancho alla Roma – il principale obiettivo – sarebbe stato un autogol all’incrocio dei pali. Negli ultimi giorni parlavano di una trattativa in fase di definizione con i giallorossi, nulla di tutto questo. Anzi, esattamente il contrario, mai la Roma ha approfondito con convinzione. E quando l’agente tira la corda, rischia di spezzarla com’è effettivamente accaduto. Il Fulham aveva fatto tutto, ma poi non è riuscito a depositare il contratto in tempo. E così George è rimasto al Chelsea, al termine di una gestione – quella del suo agente – che gli ha tarpato le ali. Già, perché la strategia era quella di far cascare la Roma per il talento 2006 dopo aver oscurato il trasferimento a Sancho malgrado un accordo totale tra i giallorossi e il Manchester United. E dopo aver aspettato fino alle ultime ore, con il muro sempre altissimo dei Friedkin, il destino ha girato le spalle a George, la corsa contro il tempo per mandarlo al Fulham è risultata fatale.

Foto: Instagram Chelsea