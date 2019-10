Genoa-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il turno infrasettimanale, torna la Serie A con la settima giornata. Tris di anticipi del sabato, poi sei gare di domenica, con il gran finale di San Siro. Domani in campo anche Genoa-Milan, una sfida delicata per le precarie posizioni dei due tecnici. Di seguito le ultime sulle probabili formazioni della partita del “Ferraris”.

Andreazzoli confermerà il 3-5-2 con Radu tra i pali, poi Romero, Zapata e Criscito in difesa. A centrocampo potrebbe rientrare Schone che farà reparto insieme a Lerager e Radovanovic, sulle corsie spazio a Ghiglione e Pajac. In attacco confermato il tandem Kouamé-Pinamonti. Con Musacchio squalificato, Giampaolo si affida a Duarte come spalla di Romagnoli al centro della difesa davanti al solito Donnarumma. Calabria agirà da terzino destro mentre sulla corsia opposta ci sarà Hernandez. Le chiavi della regia saranno affidate a Biglia, con Kessie e Paquetà ai suoi lati. Davanti il tridente composto da Suso, Piatek e Rafael Leao.

Genoa-Milan, le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Leao. All. Giampaolo

Foto: Twitter ufficiale Milan