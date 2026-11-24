Genoa, lo sfogo social di Colombo dopo lo stop al crociato: “C’è tanta amarezza, non è semplice accettarlo. Ci vediamo presto”

24/11/2026 | 10:58:23

Stop durissimo in casa Genoa, con Lorenzo Colombo costretto a fare i conti con la lesione del legamento crociato rimediata nell’ultimo weekend di campionato. L’attaccante rossoblù ha affidato ai social il proprio sfogo a cuore aperto, raccontando tutto il peso del momento: “È veramente difficile trovare le parole in un momento come questo. C’è tanta amarezza, inutile nasconderlo. Stare lontano dal campo, dai miei compagni e da quello che amo fare ogni giorno è la cosa che pesa di più. Non ti aspetti mai di dover affrontare qualcosa del genere, e accettarlo non è semplice”. Uno stop pesantissimo che aprirà ora un lungo percorso di recupero, tra rieducazione e pazienza, ma con una promessa chiara lanciata dal giocatore: “Ma ci sono cose che non possiamo controllare, e quello che possiamo scegliere è come affrontarle. So che mi aspetta un periodo difficile, fatto di pazienza, sacrifici e tanto lavoro. Ma so anche quanto amo questo sport e quanto desidero tornare a viverlo ogni giorno. Grazie di cuore a tutti per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando. Ci vediamo presto”.

foto: sito Genoa