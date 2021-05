Genoa, i convocati di Ballardini per il Sassuolo. Assenti Criscito e Biraschi

Il Genoa ha comunicato poco fa l’elenco dei convocati per la sfida contro il Sassuolo. Qualche assenza pesante per Ballardini, soprattutto in difesa, dove mancheranno capitan Criscito e Davide Biraschi. Di seguito la lista completa:

Portieri: Marchetti, Paleari, Perin.

Difensori: Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Onguené, Zapata, Zappacosta.

Centrocampisti: Behrami, Cassata, Melegoni, Portanova, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc.

Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov.

